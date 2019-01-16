性別團體籲行政團隊 提出以「婚姻」為名的同婚法案

2019-01-16 19:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕婚姻平權大平台等多個性別團體今天共同召開記者會表示，感謝蘇貞昌院長過去對同志的權益堅定支持，甚至在競選團隊面對極大壓力時，仍換上彩虹頭貼表態。希望蘇院長能繼續堅持對的事情，行政團隊未來能提出以「婚姻」為名義的同婚法案，符合憲法要求。

新閣揆上任後，包括婚姻平權大平台與台灣同志諮詢熱線、婦女新知基金會、台灣伴侶權益推動聯盟（伴侶盟）、台灣同志家庭權益促進會等多個性別團體今天在立法院舉行聯合記者會。

台灣同志諮詢熱線協會社工主任鄭智偉說，公投之前，台灣社會因為婚姻平權、性平教育等議題撕裂，希望新內閣能有智慧與魄力，回應「民主進步黨」黨名，讓台灣的同婚政策更符合民主精神，盼法案能真的符合平等、人權精神。

台灣伴侶權益推動聯盟常務理事，同時也是祁家威婚姻平權釋憲案律師的許秀雯表示，反同組織在公投後積極遊說立委、政府，推銷「同性共同生活法」，反對稱為「婚姻」，政府也在猶豫法案名稱要叫什麼，到現在沒有定論，但這件事沒那麼複雜，大法官第748號解釋中，宣告只保障一男一女的婚姻是違憲。

「伴侶盟沒有放棄修民法，如果提出不合憲的法律，同志團體會抗爭到底。」許秀雯近一步說，不但要讓同性可以結婚，法案名稱也要稱之為「婚姻」，而非伴侶、共同生活或家屬，跟婚姻配偶相關權利義務要實質平等，包括繼承、共同收養、跨國同性配偶關係承認等，都要做出相應配套措施，落實權益保障。

婚姻平權大平台副總召鄧筑媛說，過去蘇貞昌非常支持婚姻平權相關議題，希望提出法案時也能堅持「做對的事」，提出符合同志權益的同婚法案，凸顯台灣一直以來強調彼此尊重與包容的社會價值。

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