台電關懷獨居清寒長者 採購年貨過好年

2019-01-16 22:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電要當澎湖人的好鄰居！在農曆年關將近之際，台電尖山發電廠舉辦採購年貨活動，自即日起一連3天，邀請215位長者、每人發放3000元年貨採購金，並由廠長歐致誠領軍，出動專車、志工陪同前往湖西全聯採購。

賠本在離島澎湖經營的台電，雖然一度受到核廢料最終貯置場選址問題，引發澎湖人不滿，但台電近年來除了穩定供電辛勞外，也默默在澎湖推動公益活動，包括淨灘、捐血及提供澎湖在地學子獎助學金等，歲末年終更提供獨居清寒長者年貨採購金，並舉辦圍爐饗宴。

尖山發電廠舉辦年貨採購活動，已經邁入第7年，每名長者提供3000元年貨採購金，今年並擴大規模，由原先9村181人，增至14村215位長者，自即日起一連3天，首日活動在歐致誠領軍下，出動大巴士到湖西鄉菓葉村接送39位、湖東村5位、湖西村16位獨居長者，前往湖西鄉全聯社展開年貨採購樂。

由於部分獨居長者行動不便，又不諳新型超市貨品擺放位置，因此台電尖山發電廠貼心安排志工，採取專人一對一服務，現場處處可見志工牽著長者的手，或以攙扶、解說方式，協助長者們採購需要的年貨，只見長者們大包小包，大部分都是民生用品居多，志工們還一一協助打包送上車，整個採購過程歷時約2個多小時，長者們滿載而歸搭乘大巴士返家。

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