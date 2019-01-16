噴淚！流浪狗頸被割傷 腳拖捕獸夾四處蹣跚爬行

2019-01-16 18:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕致力於照顧流浪毛小孩的愛媽陳淑娟於苗栗縣苑裡鎮創辦「幸福狗流浪中途」，14日接獲通報，台中市清水區有隻流浪狗頸部疑似被刀割傷，且左腳卡著一個捕獸夾蹣跚爬行，不只驚悚，讓人看了眼眶都紅了，陳淑娟也發動保育人士協助，希望能盡速找到狗狗的下落救援。

陳淑娟說，友人因公事前往台中市清水區，結果在路上看到一隻流浪狗動作奇怪，定睛一瞧才發現流浪狗的左腳竟然被捕獸夾牢牢夾住！畫面讓人一看不寒而慄。連忙通報致力援救流浪狗的陳淑娟幫忙

後來陳淑娟等人追問附近居民，發現流浪狗平時會在一間回收場出沒，好奇詢問下，老闆指出該隻流浪狗一個月前都很正常，但是約兩至三周前突然頸部出現傷痕，之後該隻流浪狗就相當懼怕人類，過沒多久上周看到該隻流浪狗後腳上又多了捕獸夾，看了就讓人痛心。

目前陳淑娟已經聯合十多位動保人士四處尋找該隻流浪狗身影，不過陳淑娟等人也擔心流浪狗受重創後極度懼怕人類，但大家還是抱持著希望繼續努力。

陳淑娟說，依她救援多次流浪狗經驗研判，許多毛小孩一旦物種捕獸夾陷阱，因為劇痛想要擺脫，往往會一直甩動中招的肢體直到骨折、斷腳才能擺脫。

陳淑娟指出，沒想到這隻流浪狗忍著劇痛，一跛一跛地套著捕獸夾四處尋覓安全的區域，看到這樣的場景讓人十分痛心，痛批「最可惡莫過於此」。

由於捕獸夾會嚴重傷害貓狗肢體，許多不幸中招的貓狗就算擺脫，通常會面臨斷肢必須截肢的慘況，對於毛小孩造成永久性的傷害。

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