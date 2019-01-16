要求春節連假首日上班引反彈 中華郵政：自願性質未強迫

2019-01-16 19:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕春節9天連續假期將至，要返鄉、出遊民眾多已事先規劃好行程，甚至已買好車票、機票，不過中華郵政昨日突然發出公文，宣布2月2日（春節連假首日）包裹、限時及普通郵件皆正常投遞，引發基層郵差不滿。中華郵政發言人郭純陽表示，該措施是屬於自願性質，主要是擔心民眾週五寄出包裹，內含易腐壞物品，然後9天連假後就腐壞，才會徵求自願上班員工；郭純陽強調，各局即便沒有員工願意出來上班也沒關係，絕對不會強迫。

理事長︰事前沒有進行勞資協商

中華郵政除一年365天每日都有投遞的快捷郵件外，普通、限時郵件、包裹週末假日都是不投遞。中華郵政理事長鄭光明表示，他看到公文才知道中華郵政要投遞一般信件、包裹的員工，今年2月2日週六要出來上班，事前完全沒有跟工會進行勞資協商；今天接到許多員工在抗議，特別去詢問勞動部，勞動部認為中華郵政這種作法有瑕疵，因此，今日已發函給公司，要求立即停止執行該措施，避免引發勞資糾紛。

鄭光明表示，若公司擔心包裹有食品會腐爛，當天快捷人員有上班，直接請快捷人員一併投遞就好，沒有必要讓一般員工都出來上班。若中華郵政不修正，會發文請會員當天都不要出來上班。

郭純陽表示，該措施是擔心週五民眾投遞時，未注意隔天起就是春節9天連假，還將食品類拿出來投遞放到腐壞；而且當天上班是屬自願性質，這點已跟各局講清楚，且會依照勞基法給加班費，依照往例，還是會有很多當天未安排外出、返鄉的員工，願意出來賺這個加班費。當然，若局處沒有同仁願意出來上班也沒關係。

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