謝愷宸仿黃公望「富春山居圖」 即日桃市文化局首展

2019-01-16 19:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕曾獲台灣粉彩大賽金牌獎的謝愷宸，即日起至27日在桃園市文化局第2展覽室舉辦「早安宸之美」個展，作品涵蓋油畫、粉彩逾70幅作品，其中謝愷宸花費2個餘月才完成長6公尺、寬33公分的仿黃公望「富春山居圖」，更是全台首次展出。

「此畫充份展現晨昏及四季變化。」謝愷宸表示，「富春山居圖」是中國10大名畫之首，更被讚譽為5千年以來最好的畫，作品仿黃公望的「富春山居圖」，是以恩師賴國棟收藏的「富春山居圖」複製品作為參考，由於複製品是黑白的，自己再以畫筆融入西方繪畫技巧及東方的文化，將作品由右到左呈現出晨昏及四季的彩色變化，「盼讓觀者能有身歷其境之感」。

38歲的謝愷宸是桃園八德人，高中考進桃園市陽明高中美術班，接著進入屏東師範學美勞教育系就讀，曾在桃園市廣興、龍安國小任教，為了能更專心創作，他辭去在國小的教職，專心於社大授課及個人工作室，他說，許多人都是在退休後才專心創作，但他不想把畫畫當副業，因此想趁自己還年輕，全心創作，「相信去作一件熱愛的事，就算不能改變世界，也必然從改變自己開始，一點一滴地擴散出去。」

謝愷宸說，此次展出的每件作品都是精選畫作，多數更是首次展出，邀請民眾可前往桃園市文化局參觀。

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