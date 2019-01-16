一個口令一個動作硬記 智能類特教生擠進技能競賽前6名

2019-01-16 20:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中特教學校考量學生高中畢業後多無法再升學，近年致力養成學生一技之長，帶領學生磨練技能，首度挑戰全國身心障礙者技能競賽，高二的學生練不到半年，挑戰自行車組裝項目，跟業界人士一起競技，初試啼聲就擠進前6大，讓學生士氣大振。

台中特教學校校長陳志清說，身心障礙學生從高中職畢業後，多數無法再升學，卻也未必能順利就業，校方近年致力培養學生一技之長，包括成立就業導向專班、帶學生考證照等等，也鼓勵學生挑戰技能競賽，讓學生在課程之餘，多元磨練技能。

學校首度為學生報名全國身心障礙者技能競賽，比賽僅規定15歲以上身心障礙者參加，陳志清說，已往特教生極少挑戰，除了挑戰對象不限學生，還有業界職業人士報名參賽，參賽者多是肢障或聽障類，智能障礙類特教學生較少參加。

陳志清指出，中特招收的學生均是中重度以上身心障礙者，智能障礙類中重度高中學生約僅一般小學三到五年級學生的認知程度，不如其他障別者，學生要學會單一技能，需費時比一般人長的時間，而且反覆練習後還會出現從零開始的情況，難度增加。

考量要磨練學生實用技能，配合時下流行的單車風，學校教師嘗試帶學生練習自行車組裝技能，並帶著學生挑戰全國身心障礙者技能競賽，藉由比賽鼓勵學生練習。

指導教師張良旭指出，但特教智類學生口語連結到認知不若一般人，簡單口訣無法借助理解記憶，只硬記硬背，簡單的動作也往往只能一個口令一個動作慢慢練、慢慢記，練到成習慣。

張良旭說，像是拆輪、裝輪的步驟，學生就各練兩週，再加上車體大盤結構後，又要花3週才學得起來，之間還要邊複習之前教過的拆輪、組裝；此外，比賽現場常有突發狀況，智類障礙學生不比其他障別者，應變能力弱，常有狀況一變就卡關。

張良旭說，正式比賽時，車子是全新未拆裝的車組，有封箱束帶，一般人自然而然會用剪刀剪斷束帶，但智類生應變能力弱，只會直接用手拉扯束帶，花了半小時才把束帶拆開。

僅管學生只練習不到半年時間，尤其車輛的輪軸線編輪技巧都沒能來得及學，包括劉俊祥、朱晉寬及楊銘祥仍擠進前6名，表現讓師生均很振奮，學生都說，還要再加強練習，下次再戰。

陳志清說，學生從競賽過程學到技能以外的經驗，均有助未來自力更生。

台中特教學生努力打拚的精神被看見，台中市家長會長聯盟會及新台中教育論壇基金會日前舉辦歲末感恩音樂餐會，邀請台中特教學校街藝樂團演出，共募得3萬元，捐助學校培養學生挑戰街頭藝人及技藝養成能力，讓中特學生能自力更生。

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