新知》喝咖啡會得食道癌？ 專家澄清「溫度才是重點」

2019-01-16 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月接連2位名人因食道癌病逝，讓不少人更加留意癌症的預防。近來有謠言指出「喝咖啡會導致食道癌」，引得人心惶惶。營養師澄清，咖啡不會致癌，長期飲用溫度過高的熱飲才會。日本研究反而認為，喝咖啡可有助於預防口腔、喉頭及食道癌發生。

綜合媒體報導，食道癌分為食道鱗狀細胞癌和食道腺癌。食道鱗狀細胞癌的成因為飲酒、吸菸與嚼食檳榔，俗稱「俗稱香‧檳‧酒」。食道腺癌則是因為長期的胃食道逆流，造成表皮變性癌變。此外，較少人聽過的巴瑞特食道症，同樣會造成癌前病變，演變成食道腺癌。

營養師高敏敏表示，目前沒有特定數據顯示咖啡會致癌，咖啡在世界衛生組織的報告中，已從2B級致癌物移除，降為無法歸類為人類致癌因子的第3級。其他科學家指出，飲品太燙才是致癌原因，食道的最高耐受溫度為60度C，若長期飲用65度C的熱飲，會燙傷食道的表皮黏膜細胞，最後恐造成黏膜癌變。

日本東北大學的長沼醫師則認為，咖啡可以預防口腔、喉頭及食道癌。據研究指出，每天喝1杯咖啡可以減少上述癌症的發生機率達51%。高敏敏建議，預防癌症還是要從生活習慣改變，像是多吃蔬果，戒掉菸酒及檳榔，避免滾燙和過於粗糙的食物，才是保持健康的根本之道。

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