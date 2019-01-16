中市文心路私設坡道？ 建設局澄清是市府施工

2019-01-16 19:54

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市文心路路平工程已在去年底完工，民眾今日向本報投訴表示，南屯區文心南路與文心南二路口的人行道最近私設坡道，並占用人行道。建設局澄清，這是市府施作的工程，為了解決此處人行道與騎樓高度落差問題，方便居民出入，30日前會完工。

投訴民眾表示，文心路路平工程範圍長達20公里，工程同時將人行道從3公尺拓寬為5公尺，去年底完工後，市府積極取締占用人行道的行為，但最近在文心南路與文心南二路口的人行道卻出現私設坡道的情況，且坡道占用人行道，破壞路平工程的成果。

建設局解釋，文心南路從南屯路二段至文心南二路的人行道與騎樓，過去有15公分的高度落差，原本施作的坡道太陡，居民向市府陳情會影響長輩出入，建設局因此展開改善工程。

建設局說，依據施工規範，坡度比應該是1：12，以該處高度15公分計算，坡道寬度應為180公分，施工方式採從人行道緩緩上升接到騎樓，民眾走在人行道不會感到有斜坡，且坡道沒有占用人行道；另外，因人行道夠寬，施工時，民眾可走靠道路側的自行車道，不影響通行，工程預計在30日前完工。

市議員朱暖英去年底帶領住戶抗議此處人行道設計不當，輪椅、娃娃車、機車及拿助行器的老人都上下困難，她今天表示，工程動工後，住戶都很開心，終於可以安全地進出家門。

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