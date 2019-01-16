行政院南服中心即起發贈總統春聯與紅包袋 贈完為止

2019-01-16 20:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕迎接2019豬年，行政院南部聯合服務中心即日起上班時間，在南部中心與合署辦公單位贈發蔡英文總統「恭賀新禧」春聯及紅包袋，歡迎鄉親索取、贈完為止。

此外，本月24日（週四）、25日（週五）兩天上午9時到12時，將在行政院南部中心大樓（高雄市成功一路436號）前，邀請蔡典成、伍展利、楊夀雲、藍進士等書法名家，揮毫寫贈春聯；現場同時也發贈蔡英文總統、陳建仁副總統，共同署名的「恭賀新禧」春聯及紅包袋，每份紅包袋內有6個紅包袋，數量有限，送完為止。

民眾可在上班時間至行政院南部中心10樓櫃台、內政部移民署南區事務大隊高雄市第一服務站（南部中心1樓）、外交部南部辦事處（南部中心2樓）、財團法人海峽交流基金會南區服務處（南部中心4樓）、經濟部國際貿易局高雄辦事處（高雄市中正四路103號2樓）、勞動部勞工保險局高雄市辦事處（高雄市中正一路304號） 領取，每位鄉親以至多發2份為原則，送完為止。

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