星宇不怕飛一級戰區 張國煒：該踩還是要踩

2019-01-16 17:31

〔記者陳宜加／台北報導〕星宇航空董事長張國煒今天暢談經營理念，未來航空公司要突破重圍，必須營造品牌價值，軟體服務更重要；且星宇開新航線不會避開日本東京、大阪等「一級戰區」，「該踩的還是要踩」；張國煒更透露，星宇預計開航2年後將開啟北美航線，「他航有飛的都會飛，沒有飛的也會飛。」

張國煒說，星宇2020年開航，初期飛航東北亞、東南亞地區，且新航線絕對要天天飛航，台灣航空市場已成熟，旅客不再接受每週3班的飛航模式，除非是旅遊景點，否則大型城市如曼谷、新加坡等，一定至少要每天1班以上，未來再逐步行銷海外市場，兼顧供需。

至於競爭激烈的日本市場，張國煒直言，東京、大阪等航點雖是一級戰區，但「該踩的還是要踩」，一樣照開，不會避開，他認為「沒什麼好怕」，他也批評，台灣人最糟糕的就是唱衰自己，卻沒有看外面世界變成什麼樣子。外界關注時間帶問題，他也說，不會是永遠的，世界各國同樣面臨問題，也都設法解決。

張國煒說，星宇開航2年後，預計2022年開北美航線，「競爭對手有飛的都會有、沒飛的也會飛」；至於歐洲航線成本較高，且航權限制、取得較困難，不過還是會去考慮，營運初期仍以熟悉市場快速站穩腳步。

星宇總經理翟健華表示，星宇初期布建區域市場網路，長程線布局須花費10年；未來也將重視轉機市場，目前桃園機場轉機率僅10％，香港、新加坡都有30％，代表台灣成長空間大，目標至少4、5成轉機客源。

星宇第一條航線將從開放天空國家選擇，可能名單有澳門、新加坡、泰國、日本、馬來西亞、菲律賓、韓國等。桃園機場持續有新航空公司進駐、既有航空公司也持續增班，去年起降較同期增加4％，仍有空間。

張國煒表示，絕不能讓旅客感受與其他低成本航空或跟傳統航空公司相同，失去競爭力；若以亞洲客運量來看，可以做轉機市場的業者本就不多，包括國泰、國航、全日空、大韓航空等都爭搶，大家都在開發新市場，他不擔心日韓業者，重點是品牌價值要更好。

他直言，交通運輸業未來趨勢為品牌化，近年飛機標準化，以降低成本，造成航空公司特色更難發揮，早期機艙內裝可以有大幅調整空間，近年已經縮小，航空業未來更難建立特色，要突破重圍展現不同，必須營造品牌價值，否則真的辛苦，也是未來必然趨勢。

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