心靈影展台中上映 精選國內外12部電影

2019-01-16 17:41

〔記者張菁雅／台中報導〕「2019心靈影展」今日起一連5天在台中市大墩文化中心演講廳與日日新大戲院接力放映，以「生命的旅程－緣起不滅」為主題，精選國內外12部電影，民眾可免費入場。因民眾反映12場次皆已額滿，新聞局表示，屆時將開放民眾現場排隊候補入場。

「2019心靈影展」今日舉行開幕式，以和台灣有密切關係的代表作品《此後》揭開序幕。策展人、魚可國際文創執行長文蓓蓓表示，心靈影展呼應年度主題「生命的旅程－緣起不滅」，從「你、我、祂」3個觀點出發，帶領觀眾從多元角度深入認識生命的本質。「我的觀點」主題影片包括《一路玩到掛》、《最後一堂課》、《為了與你相遇》、《迴路人生》；「你的觀點」主題影片為《此後》、《父後七日》、《可可夜總會》及《生生》；「祂的觀點」主題影片則有《死期大公開》、《露西》、《與神同行》、《看不見的台灣》。

台中市政府新聞局副局長呂美莉指出，今年心靈影展透過影像傳播，結合電影與生命，教育民眾怎麼面對生死議題，相信會是非常特殊的觀影經驗；再透過參與對談的身心靈老師引導，民眾可以更從容面對生老病死。市府非常願意和相關藝文團體合作，推動更多不同議題的影展，以豐富市民生活。

心靈影展在20日閉幕，為期5天、共12場次，前3天在大墩文化中心放映，後2天在日日新大戲院放映，均免費索票。因民眾反映12場次皆已額滿，新聞局表示，屆時將開放民眾現場排隊候補入場。

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