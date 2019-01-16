明年1月開航 星宇航空要讓旅客「WOW」

2019-01-16 17:08

〔記者陳宜加／台北報導〕預計於明年初開航的星宇航空，正如火如荼籌備中，預計今年10月引進首架新機，期待讓旅客耳目一新，有「WOW」的感受。星宇也是國內航空界最熱門話題，今年初招募空服員至今，已有將近4000封履歷，平均每天超過300人。

星宇總經理翟健華透露，星宇預計明年1月中下旬開航，按照時程將趕在農曆年前，目前人員、籌備均按照進度，截至去年底員工數有310人，其中6成具有經驗，共來自全球17家航空公司，包括阿聯酋、新航、國泰等外籍航空公司。

星宇表示，年底前員工數將達900多人、明年破千人，主要為空服人員、自辦地勤、機師等第一線員工。今年10月引進首架A321 neo，至明年1月將有3架，達到航空公司開航門檻，總計引進10架，初期飛航東南亞、東北亞航線。

星宇今年1月開始招募空服員，預計招募120人，至昨天已有3500封履歷，下週一截止報名前預計突破6000人，平均1天超過300人報名，報名熱度十分踴躍。星宇表示，空服員招募男女不拘，只要有服務熱忱者，星宇都歡迎。

星宇也說，初期希望具備民航業或服務業經驗者加入，也意外發現不少沒有飛台航線的航空公司，也有「海漂」空服員應徵，例如科威特航空有台籍空服員；不只如此，目前有飛航台灣的國內外航空公司，幾乎全都有現役空服員應徵。

翟健華說，若是做一樣的事，台灣就不需要新的航空公司，星宇希望做到讓旅客有「WOW」感受，希望軟、硬體服務讓人耳目一新，期待透過良性競爭，讓業界跟進、互相學習，相信民航產業競爭力非常強，整體產業水準再往上拉。

針對未來星宇特色，翟健華說，細節是商務機密，但機上服務將客製化，票價預計有高低差異。星宇董事長張國煒對於機上內部裝潢、色彩也非常重視，更有獨到看法，希望讓旅客一上飛機就驚豔，主要提供旅客居家式，溫暖的感覺。

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