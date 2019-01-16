疫病》新竹麻疹男曾到中壢吃尾牙 桃市衛生局啟動防疫機制

2019-01-16 17:34

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕衛生福利部疾病管制署今天公布2例境外移入麻疹確診案例，其中，新竹市30餘歲男性1月7日出現症狀、今天確診，7日至15日可傳染期間，曾到桃園市一家診所及某醫學中心就醫，12日晚間也到中壢區皇帝嶺餐廳參加公司員工尾牙。桃園市衛生局目前已掌握桃園市接觸者計73人，將持續監測至2月2日。

家人、工作接觸者等共73人 監測至2月2日

桃園市衛生局指出，這名男子11日晚上6點多到中壢某診所就醫，接著12日晚上6點多到中壢皇帝嶺餐廳參加公司包場尾牙，14日下午1點多到某醫學中心掛急診，今天經採檢確診為麻疹，目前已掌握其家人、工作接觸者等共73人，另依據疾病管制署公布男子參加的尾牙初估近千人參與，需追蹤名單則由新竹市衛生局列管造冊中。

桃園市衛生局說，麻疹傳染力極強，易經過空氣、飛沫傳播，而冬末及春季為麻疹好發期，我國鄰近包括印度、印尼、菲律賓、中國大陸及泰國等東南亞國家，仍持續有麻疹病例發生。

桃園市衛生局提醒，曾在同一時間出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天（自最後接觸日起算），如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫，主動告知接觸史及活動史。

衛生局提醒，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種疫苗，青壯年族群要前往麻疹流行地區前，也可先至「旅遊醫學門診」評估接種需求，詳情可上疾管署網站查詢，或電洽衛生局24小時防疫專線：0800-033355。

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