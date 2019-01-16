疫病》通報境外移入麻疹確定病例 竹市衛生局籲民眾提高警覺

2019-01-16 17:31

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹一名31歲男子去年底到越南自助旅行，回過後出現發燒、紅疹症狀到醫院就診，新竹市衛生局指出，經實驗室檢驗，該男確認感染麻疹，目前症狀已趨緩，將持續追蹤該男及接觸者狀況，也呼籲民眾提高警覺。

衛生局表示，初步疫情調查，該男於去年12月21日至27日到越南自由行旅遊，返國後於今年1月7日出現發燒，11日出現紅疹症狀，14日至醫院就診後進行通報。

衛生局指出，該男於疾病可傳染期間（1月7日至1月15）曾陸續至診所、醫院就診，相關接觸者衛生局均已掌握，目前接觸者均無相關症狀，將持續追蹤觀察至2月2日。

衛生局說，麻疹傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或是直接與患者的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染，該男依潛伏期推算，感染地為國外，民眾若計劃前往麻疹流行地區，可於出發前2至4週到旅遊醫學門診諮詢評估自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；自流行地區返國後如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知旅遊史及接觸史。

衛生局呼籲，麻疹傳染力強，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區，若須攜6個月以上未滿1歲的幼兒前往，可於出發2週前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；另建議1981 年（含）以後出生的成人，且計劃前往流行地區或工作性質會頻繁接觸外國人者，可自費接種疫苗。

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