新埔發展「友善耕養 誠實農業」 產官學研組策略聯盟

2019-01-16 17:39

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔鎮長林保祿今天邀請縣長楊文科、前任縣長林光華見證，集合農業領域的產、官、學、研一起簽下「友善耕養 誠實農業」的策略聯盟合作意向書，宣告新埔鎮的農友將在邀請各方專業共同指導下，從事友善土地耕養，恢復土地生機，讓產物自然安全，耕養者有保障，消費者安心，打造新埔友善農業發展願景。

楊文科當場說，他將從今年9月開始，推動新竹縣120所國中小營養午餐採用在地有機蔬菜，初期計畫採1週2次使用在地有機蔬菜的方式，每週供應在地有機蔬菜10公噸，1年期共400公噸的量做營養午餐使用。

縣府農業處處長邱世昌說，因此該處將媒合學校直接與在地有機農戶，或新竹縣在地有機蔬菜供應平台簽約供應，讓學童吃得健康，同時創造永續友善農作物生產環境。

林保祿直言，友善耕作在新埔早就啟動，但是小農們各自在努力，現在成立這樣1個策略聯盟，就是希望串連起這些小農的力量，團結後成為新埔的農業發展特色。

他說，今天公所也收到農委會的公文，表示農委會要推動「優良農地整合加值利用」，本年度遴選壯圍、新埔、水林、新港、學甲、美濃6個鄉鎮市公所示範推動，以發展地區核心產業，營造安全生產基地，創造規模化與集中化的經濟效益，成為施政資源整合投入的據點。

農委會希望各公所根據鄉村地區整體規劃及產業政策方向，配置整體農產業發展所需求的空間，進而連結專區規劃與建置，強化公所與在地農民團體、通路市場連結或合作的能力，以創造農地整合利用的加值效果，引導優良農地永續經營。

他說，新埔能雀屏中選成為6個示範鄉鎮市之1，顯見新埔的友善農耕其實已經獲得了一定的肯定。

桃園農業改良場場長廖乾華說，為了挺新埔鎮，他們會在栽培技術方面義不容辭給予支持，像是幫農民免費做土壤分析，讓農民充分了解自己土地的土壤性質，才能用對肥料，減少病蟲害，有助友善耕養作物。

林保祿說，這個策略聯盟中，將由桃園農改場提供技術指導，台肥公司提供作物栽培技術及販售有機資材。農科院、食品所提供農業技術產品化及農產品加工技術指導。新埔鎮農會帶領產銷班隊員，號召更多有志青農參與友善耕作。

另外，國立交通大學將提供友善智慧農業科技，以便利農友做田間管理。台富農業生技提供導入農業區塊鏈技術，讓農友誠實耕作，生產過程全記錄並上傳區塊鏈保存，消費者可追溯追蹤。並由三鶯農業生產合作社成立友善團體，推廣社間合作，行銷全台保障耕養農友創收。

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