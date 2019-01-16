公園兒童遊戲場檢驗 中市府預計年底全數完成

2019-01-16 18:22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市共有542座公園，其中約450座公園設有兒童遊戲場，為保障小朋友遊戲安全，台中市政府建設局除派員每天巡查外，並委託專業機構進行全市公園附設兒童遊戲場安全檢驗，目前已完成約200處。建設局表示，未來將分期針對安全檢驗結果進行改善，並隨時維護遊戲場安全，讓小朋友玩得更開心、有保障。

建設局表示，台中市公園遊戲場主要設施仍以組合遊具為大宗，市府每天派員進行巡查，若發現設施損壞，會立即圍設安全警示並通報派俢；另考量全市公園遊戲場數量眾多且建置年代久遠，市府也編列預算委託專業機構進行檢驗，目前已完成約200處，預計於今年底可以完成全市公園附設兒童遊戲場安全檢驗。

建設局說，兒童遊戲場安全檢驗項目包括遊具標示、鋪面種類、材質及衝擊測試等，檢驗人員會拿著球從一定高度落下，測試鋪面耐受程度；就目前檢驗結果，較常發生的問題包括兒童遊戲場告示牌內容未更新、地墊老化破損、遊具使用範圍不足、遊具外觀生鏽等，未來將先從有立即危險性設施破損修繕、遊戲場告示牌更新、使用安全宣導等方向著手，逐步打造更安全友善的兒童遊戲場空間。

另外，市府日前辦理兒童遊戲場安全管理人員研習課程，邀集觀遊局、經發局、運動局、食品藥物安全處及29區公所一同參與，針對兒童遊戲場相關法令規範、檢查與保養方法、安全管理及傷害預防等內容進行詳細解說，建構相關安全管理人員更完整的概念與程序，一同為兒童安全把關。

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