斷指獨居老人採買年貨 最想要竟是一串衛生紙

2019-01-16 17:07

〔記者林惠琴／台北報導〕榮民退役的93歲丁爺爺，征戰大半輩子，右手更曾因為工作被切斷3根手指，加上行動不便又罹患有心臟病，自己外出購物實在很不方便，連買一串衛生紙可能都吃力，去年在志工陪伴下，買的衛生紙用了整整1年，今年志工再陪伴辦年貨，他內心的願望就是購買衛生紙。

在農曆春節前夕，弘道老人福利基金會與輝瑞各地志工合作，陸續展開關懷獨居長者的行動，陪伴約50名長輩走出家門，前往大賣場購物，一圓年前採辦年貨的心願。

弘道台中服務處主任陳國慶表示，對許多獨居長者而言，外出購物是難以想像的艱難與危險，透過寒冬助老的服務，可以實際行動滿足他們真正的需求；弘道新北服務處陳奐宇主任也呼籲，期盼社會各界能夠伸出援手，一起用愛心終結孤單。

輝瑞企業公共事務暨市場開發處副總經理劉鎧維指出，高齡化社會所衍生出的課題之一，就是弱勢獨居的長輩因身體退化、失能與經濟狀況不佳等因素，只能待在家中，逐漸失去與外界互動、連結的機會。對一般人而言，採買民生用品稀鬆平常，甚至每天都可隨時補貨，但對這些弱勢長輩而言，卻是一個遙不可及的微小心願。

丁爺爺晚年居住在窄小的平房，每次外出購物總是得拄著拐杖，獨自提著重物，再步履蹣跚地走回家，此次在志工陪伴下，爺爺笑著說，去年採買衛生紙，用了一年剛剛好，他好想再買一串衛生紙，以及平常提不動的牛奶等。

另一名臥床近7年、86歲的丁陳阿嬤，也在志工的協助下，順利地坐著輪椅出門到大賣場逛逛，度過溫馨快樂的時光。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/