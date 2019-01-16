「祭姪文稿」展1次傷1次？中國專家：東博保護經驗成熟

2019-01-16 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕台灣故宮典藏唐代書法名家顏真卿的國寶真跡「祭姪文稿」，今（16日）起在日本東京國立博物館（簡稱東博）正式亮相，吸引大批人潮前來一睹書法風采，但有部分台灣媒體以及中國媒體批評千年書法真跡赴日「展一次傷一次」，卻有中國專家出面背書，東博有豐富的古代書畫收藏與保護的經驗，且博物館館際交流很正常。

東博繼2014年展出台灣「國立故宮博物院──神品至寶」之後，再次向故宮商借展出，影響日本書法極深的顏真卿「祭姪文稿」首度在日亮相，15日開展前夕的預覽會即吸引1200名日本民眾大排長龍入場，日本首相安倍晉三的母親安倍洋子都到場，今正式亮相後，更湧入大批民眾一睹千年書法真跡。

「祭姪文稿」出展令中國相當眼紅，有中國媒體批評國寶外借，「展一次就傷一次」；不過，據《澎湃新聞》報導，上海博物館書畫部主任凌利中認為，這只是一次正常的文化交流。

凌利中強調，東博有著豐富的古代書畫收藏與保護的經驗，對古書畫保護與展陳在全球博物館中也是名列前茅，「毫無疑問會絕對保護好這一書法名跡，實在看不出有責難的必要。」

至於「展開一次傷害一次」說法，凌利中反駁，所有展覽都會有些微的傷害，「但存放在那裡也會有些微的傷害」，只要不是太頻繁的展覽，有一定休養期並做好保護，文物都應該適當展出，其教育意義相當巨大的。

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