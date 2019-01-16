又來了！池上伯朗大道附近稻田 再度變成停車場

2019-01-16 16:58

〔記者王秀亭／台東報導〕池上伯朗大道附近農地再度變成停車場！池上鄉親說，雖然尚無停車事實，明顯是自行車出租業者為農曆春節預做準備，台東縣政府地政處說，已違反農地農用規定，10日已行文要求業者說明改善，若10天內未陳述意見，恐依法開罰。

爆料民眾說，位在台九線旁的一處農地近日鋪上碎石，雖未設置招牌、建物，但農地多年前曾是自行車出租業者的臨時停車場，遭縣府開罰後，才回復為農地，農曆春節將至，讓人直接聯想準備做為停車場之用。

縣府農業處說，農地地主（也是自行車出租業者）曾申請休閒農場，但規劃的停車空間太大，不符休閒農場規定，去年12月予以駁回，地主迄今未再提出計畫。

休閒農場申請未過，農地卻鋪上碎石，地政處地用科長張哲熙說，經實地會勘，農地已舖上碎石，明顯非農地農用，違反區域計畫法，10日已行文業者，給予10天陳述意見，而業者曾在2016、2017年違反農地農用，遭到裁罰，這次再度違規，若未在期限內陳述意見及改善，開罰金額恐要20萬元起跳。

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