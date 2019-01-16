讓浪浪過好年 1個半月募到4萬多罐頭助弱勢貓狗園

2019-01-16 17:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕讓浪浪過好年！台灣動物緊急救援小組與寵物用品賣場合作，展開寒冬募飼料救浪浪活動，一個半月共募集市價超過150萬元的貓狗罐頭、共4萬多罐，將載運至全台近百個弱勢貓狗園區，讓平常可憐的毛小孩不再挨餓，感受人們暖暖愛心。

貓狗食罐頭準備載運到各場園區的會場中，奉獻一生照顧流浪貓狗的愛心莊媽媽，帶著兩隻傷殘犬「小黑」和「豆花」到現場感謝，她說，園區超過百隻流浪貓狗可以溫飽過寒冬了。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，寒冬人們團圓圍爐，但各地有許多可憐的流浪貓狗過著有一餐沒一餐的日子，今年與魚中魚寵物賣場合作寒冬募飼料救浪浪活動，有2562名愛心民眾參與，捐贈4萬多罐貓狗罐頭、市價超過150萬元。

魚中魚行銷部主任陳昭伶說，8年來與各縣市動保處合作，在門市設置認養小棧，讓消費者就近認養流浪動物，已為1085隻流浪貓狗找到新家，近年民眾也很關心流浪動物難以溫飽，也舉辦罐頭認捐活動，一起為為流浪動物心力。

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