驚！拿著死神鐮刀的「巫婆鳥」 入侵雲林土庫

2019-01-16 17:22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕覓食方便又有水田，土庫垃圾掩埋場附近來了一群嬌客，鳥友今年首度在土庫發現埃及國鳥「埃及聖䴉」，推估雲林可能有棲息地，黑色鐮刀狀的嘴像是死神的鐮刀，又被稱為「巫婆鳥」，吸引注意。

垃圾場是很多人不喜歡的地方，卻是部份鳥類的天堂，今年首次有鳥友在土庫垃圾場附近的農田發現埃及聖䴉，興奮之餘也擔心「棲位競爭」。

青農林家良在土庫目擊，成群埃及聖䴉在土庫垃圾場附近覓食、飛翔，牠們身長65至89公分，體重約1500公克，展翅最長可逹124公分，拿著「死神的鐮刀」的巫婆鳥形象常在童話故事中被引用。

林家良說，埃及聖䴉幾乎沒有天敵，屬雜食性的鳥類相當強勢霸道，會攻擊、掠食福壽螺或其他體型較小的禽鳥，也會叼食農作物的幼根，對生態、農作都會造成威脅，盼農政單位加強數量管控，避免影響其他鷺科及鳥類生存。

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