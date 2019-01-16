16年情誼深厚 台日高校生年年互訪好溫馨

2019-01-16 17:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立大同高中師生今天（16日）歡喜迎接遠從日本來訪的姊妹校─廣島世羅高校師生，2校締結姊妹校已16年，每年世羅高校在學生修業旅行（畢業旅行）中，都會安排到台灣，與大同高中學生交流，情誼十分深厚。

廣島世羅高校130名師生，今天在副校長長岡直寛帶領下抵達大同高中，大同安排10個高中部的社團接待，與往年不同的是，大同先讓有意參與接待的社團學生提出企畫案，再由教師評選出10個活動規劃最具特色的社團，好讓姊妹校學生留下美好印象。

大同原住民青年社社員個個盛裝歡迎來訪學生，帶領日本學子吟唱原住民古調，精通鼻笛的知名排灣族歌手少妮瑤．久分勒分，應邀帶來親手雕刻的小鼻笛，送給日本高校生，並指導他們吹奏，不但讓友國學子領略台灣原住民音韻之美，更讓他們穿上原住民服飾，感受不同於日本的文化工藝。

還有學術性社團「科學研究社」，利用水和七彩粉末調製出快急重拳無法擊潰的最堅固液體，藉由簡易的科學操作，讓2校學生一同感受「柔弱勝剛強」的文化底蘊。

大同高中校長王郁菁表示，大同高中與日本廣島世羅高校締結姊妹校以來，每年定期互訪交流，奠定彼此深刻的情誼，台、日雙方也一直維持密切的友好關係。

校方也說，今年在交通部觀光局、家長會長任峻賢、校友會理事長蘇哲能大力支持下，大同高中準備了林壽山雕刻大師的「貓頭鷹木塑品」做為今年致贈日本世羅高校的紀念品；貓頭鷹在日本又稱為福氣鳥，2隻木塑貓頭鷹1隻溫和張眼、1隻俏皮閉眼互相依偎著，象徵大同高中與世羅高校兩校堅定的友誼。

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