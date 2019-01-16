三鳳中街年貨大街19日開賣！韓國瑜發紅包 建國三路交管

2019-01-16 16:28

〔記者方志賢／高雄報導〕「南三鳳北迪化」，高雄三鳳中街與台北迪化街，同為歷史悠久的年貨大街，三鳳中街19日舉辦行銷活動，預估會吸引大批採購人潮，當天中午1點起到下午4點，建國三路從自立一路至中華二路東西向交通管制，警方籲請駕駛人多利用替代道路。

高雄市三民第一警分局交通組說，三鳳中街預定19日舉辦「年貨攻略豬事大吉─三鳳中街過好年」行銷活動，當天中午12點起至下午6點在建國三路及三鳳中街口搭建大型舞台，進行一系列表演活動。

警方說，高雄市長韓國瑜將到場主持開幕儀式及發送紅包，可能吸引大批民眾湧入觀看及採購，為確保人潮及車潮通行順暢與安全，當日將進行交通管制。

警方說，當天中午1點起至4點活動結束，管制建國三路從自立一路至中華二路東西向，請駕駛人於管制期間利用河北二路、七賢二路、九如二路等替代道路。

另外，三鳳中街年節熱賣活動期間，自19日起至2月4日，請駕駛人依停車指示號牌前往停車場停車，建議市民多搭乘大眾運輸公車。

警方呼籲市民朋友，在開心採買年貨之際，也要多留心自身的皮包、財物，勿使輕易離身或露白，以免遺失或遭偷竊，壞了購物的好心情。

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