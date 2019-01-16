愛心美商贈單車 鼓勵家扶孩子轉動「騎」蹟

2019-01-16 16:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕連續14年不中斷，美商玫琳凱台灣分公司與雲林家扶中心合作，推動偏遠地區貧困兒童教育扎根安學計畫，今天送來40輛單車，贈送給雲林家扶中心北港服務處，鼓勵家扶沿海學童轉動「騎」蹟。

玫琳凱台灣分公司人事部資深經理李千姬一行人，今天下午送了40輛全新單車到雲林家扶北港服務處，分送給雲林沿海地區家庭國小學童，讓孩子求學之路更平安。

李千姬說，曾聽雲林家扶的社工老師分享海線家庭學童上下學故事，大多數家長都需外出做農或雜工，難以兼顧小孩的接送，大多由小朋友自己騎單車上學，有時老舊單車故障總是一修再修，或騎親友淘汰的舊車。

經過他們訪視後，看到舊單車不乏輪胎磨平、煞車線生鏽，怎麼看對學童騎車安全都是威脅，於是有了這次捐贈單車行動。

就讀國小三年級的王思涵，阿嬤罹患白內障開刀、姑姑忙於工作不能每天接送她，小一至今都只能騎著兒時的迷你腳踏車和哥哥一起上學，騎車時感覺雙腳膝蓋都快打結，如今收到這個最好的禮物，讓她迫不及待上車試騎，開心表情溢於言表，也特別感謝這群漂亮阿姨的溫暖關懷。

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