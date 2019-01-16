醫病》粉領族罹患腕隧道症候群 微創手術改善麻痺

2019-01-16 16:44

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕台大醫院竹東分院表示，45歲鍾小姐的工作須打電腦，長期下來造成她右手腕不適和手指發麻，骨科醫師黃鼎鈞診斷她罹患腕隧道症候群，為她施作微創內視鏡腕隧道減壓手術後大幅度改善，睡眠品質也有提升。

鍾小姐說，他每天工作都離不開電腦，經年累月下來，右手手腕時常痠痛不舒服，雖然買了許多號稱符合人體工學的滑鼠與鍵盤，但是工作時間一長，右手手腕仍然感到不適，本來不太在意，沒想到手指竟然開始發麻，雖然偶而麻木甩一甩就能減輕，後來卻越來越頻繁，連睡覺都受影響，接受過電療、熱療，維他命B群也吃了不少，症狀仍舊持續惡化。

黃鼎鈞說，為鍾小姐做神經傳導檢查，證實是「腕隧道症候群」壓迫正中神經，隨即安排微創內視鏡腕隧道減壓手術，術後麻痺大幅度改善，睡眠品質也提升，配合藥物治療很快就恢復了原本的工作與生活。

黃鼎鈞也說，「腕隧道」名稱的由來是因為支配第1到第4指指腹及掌心的正中神經，從手腕到掌心時需經過宛如隧道一般狹長構造，隨著年紀增長與退化，甚至更年期的賀爾蒙變化，造成腕隧道的「地板」腕橫韌帶的增厚，又因為過度使用造成正中神經與周邊構造摩擦或受壓迫而發炎腫大，造成腕隧道中空間更加的狹窄，於是正中神經感受到了壓迫而產生症狀。

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