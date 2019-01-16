醫病》粉領族罹患腕隧道症候群 微創手術改善麻痺

2019-01-16 16:44

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕台大醫院竹東分院表示，45歲鍾小姐的工作須打電腦，長期下來造成她右手腕不適和手指發麻，骨科醫師黃鼎鈞診斷她罹患腕隧道症候群，為她施作微創內視鏡腕隧道減壓手術後大幅度改善，睡眠品質也有提升。

鍾小姐說，他每天工作都離不開電腦，經年累月下來，右手手腕時常痠痛不舒服，雖然買了許多號稱符合人體工學的滑鼠與鍵盤，但是工作時間一長，右手手腕仍然感到不適，本來不太在意，沒想到手指竟然開始發麻，雖然偶而麻木甩一甩就能減輕，後來卻越來越頻繁，連睡覺都受影響，接受過電療、熱療，維他命B群也吃了不少，症狀仍舊持續惡化。

黃鼎鈞說，為鍾小姐做神經傳導檢查，證實是「腕隧道症候群」壓迫正中神經，隨即安排微創內視鏡腕隧道減壓手術，術後麻痺大幅度改善，睡眠品質也提升，配合藥物治療很快就恢復了原本的工作與生活。

黃鼎鈞也說，「腕隧道」名稱的由來是因為支配第1到第4指指腹及掌心的正中神經，從手腕到掌心時需經過宛如隧道一般狹長構造，隨著年紀增長與退化，甚至更年期的賀爾蒙變化，造成腕隧道的「地板」腕橫韌帶的增厚，又因為過度使用造成正中神經與周邊構造摩擦或受壓迫而發炎腫大，造成腕隧道中空間更加的狹窄，於是正中神經感受到了壓迫而產生症狀。

  • 黃鼎鈞醫師以微創腕隧道刀片與內視鏡進行腕隧道韌帶切開鬆解手術示意圖。（圖由台大醫院竹東分院提供）

    黃鼎鈞醫師以微創腕隧道刀片與內視鏡進行腕隧道韌帶切開鬆解手術示意圖。（圖由台大醫院竹東分院提供）

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