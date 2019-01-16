韓國瑜推雙語教學 教育界憂弱勢家庭無力追趕

2019-01-16 16:14

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市長韓國瑜力推雙語教學，教育界認為，學生英語程度嚴重M型化，若無能力分班就是「政治芭樂票」。

高雄市教育產業工會（高教產）今天（16日）舉辦「不要讓打造雙語城市，成為政治芭樂票」說明會，全國教育產業總工會秘書長劉亞平、高雄市教育產業工會理事長鄭穎聰及高雄市議員吳利成出席，會中認為，學生英語成績雙峰現象嚴重，有錢人家從幼兒園開始補英語，經濟弱勢孩子被狠甩在後，無力追趕。

鄭穎聰說，提升程度解決之道是能力分班，全面辦理英語2班3組教學，現有師資人力增加5成，否則，教室如大雜燴，學生成績差的聽不懂，成績好的又認為浪費時間。

劉亞平肯定韓市長看到英語教育問題，但要解決問題，否則又是政治芭樂票。

2班3組教學源自教育部於2014年9月，委託宜蘭縣辦理國中英語科適性與補救教學實驗計畫，由國中每2班學生依程度分3組，並增加師資，從原2班2名老師增為3名。台北市實施後，教育會考英語科待加強比例從18%，降為12%。

高教產有1萬7千多會員，面對批評，新任教育局長吳榕峰提出「四箭齊發」規畫，包括開托福、托益選修課程及共師巡迴教學等。

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