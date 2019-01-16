竹市府加碼 國旅暖冬遊補助延至二月

2019-01-16 15:57

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府積極爭取，讓交通部觀光局將國旅暖冬方案擴及至竹市，為延續暖冬能量，市長林智堅今指出，暖冬補助將加碼延長至2月份，民眾只要參與「擴大國旅」45家旅宿業者，將比照1月份專案優惠內容，獲1千至1千5百元不等補助，且出示入住相關證明，也可享全市50家巷弄美食提供的幸福優惠。

林智堅說，市府努力打造觀光景點，漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、新竹公園等建設已成為遊客的打卡熱點，觀光效益提升也為地方美食、飯店營收帶來不少商機，希望藉暖冬補助擴大竹市的旅遊方案，進一步吸引更多民眾來訪。

城銷處副處長林正光指出，市府「來去新竹住一晚」暖冬專案民眾迴響熱烈，推出的親子組、孝親組、情侶組、文青年輕人組等4項遊程也成功引起話題，這次更與竹縣府合作，聯手行銷新竹地區觀光，希望能合力活絡經濟，帶動商機。

新竹英迪格酒店羅姓協理指出，配合市府「來去新竹住一晚」暖冬專案，提升旅客詢問度，同步成功帶動住房率。為了響應該專案，新竹英迪格酒店也加碼，只要民眾透過暖冬補助入住，即可享頂級牛排品牌餐廳CHAR8折優惠。

新竹福華大飯店顏姓公關說，這段期間櫃台比以往同時段忙上一倍，且訂房率增加2至3成；新竹福泰商務飯店馬姓公關指出，暖冬方案截至目前已助飯店增加2成業績，若市府擴大暖冬方案持續至2月，可望在年節期間持續加溫業績。

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