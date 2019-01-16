專屬長輩的年貨大街 中國附醫與企業陪獨老辦年貨

2019-01-16 15:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕再兩週就過年了！中國附醫院及台積電、林增連慈善基金會為中部愛互連的獨居長輩及安康日托中心長者一百多人，今明兩天在中正公園舉辦年貨大街，並提供紅包購物金，由愛老志工陪逛市集、辦年貨，還請來財神爺賜福，提前感受春節氣氛，非常熱鬧。

醫院和基金會組成愛互聯平台在北區中正公園為長輩舉辦專屬年貨大街「金豬報喜過好年市集」包括上銀科技、阿瘦皮鞋、中央扶輪社、中國附醫等逾10家企業團體響應設攤，新鮮蔬果、餅乾糖果、保暖物資、居家佈置區、古早味蘿蔔糕，應有盡有，讓長輩一次採買足夠年貨，數百人將市集擠得水泄不通。

愛互連為每位長輩準備千元紅包購物金，由志工陪著長輩購物和提袋，也幫忙行動不便的長輩推輪椅，讓長輩盡情採購，非常開心，87歲的李阿嬤說，自從坐輪椅後再也沒有這麼開心買東西，她開買了春聯、南瓜、番茄、鍋子和碗盤，要好好過年，每個長者都大包小包滿載而歸，愛互連最後再送上伴手禮，逗得笑呵呵。

林增連基金會與中國附醫合作，響應台積電基金會董事長張淑芬發起的「中部愛互聯」關懷獨居老人平台已邁入第5年，平日關懷獨居老人近400人，設置信義雙龍及豐原安康2個日托中心，每到年節邀請長輩出門感受節慶氣氛。

中國附醫院長周德陽表示，院方秉持董事長蔡長海取之於社會、用之於社會的企業社會責任理念，提供獨老整合式醫療照顧、設置日托中心、促進獨老社會參等關懷工作，行政副院長楊麗慧則感謝企業與志工響應顧老，成功舉辦這次長輩的專屬年貨大街。

這次活動阿瘦皮鞋也認捐老五老基金會5百份愛心年菜，扶輪社也捐出義賣所得給獨老，林增連基金會董事長林嘉琪說，中部愛互聯照顧大多是居住於偏鄉獨居老人，更需要社會關注。

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