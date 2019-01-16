學測倒數書讀不完？專家：留在「同溫層」就好

2019-01-16 15:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕距大學學測不到10天，考試時間愈倒數計時，部份考生多有書讀不完之慨，常見打亂複習步詷，諮商心理師、台中張老師總幹事陳柏翰建議考生，最後衝刺階段「留在同溫層就好」，把握已懂的部份，避免讀不懂、不擅長的課程，以免愈讀愈慌，「自亂陣腳」影響信心。

大學學測25、26日登場，台中張老師總幹事陳柏翰指出，每逢學校舉辦模擬考後，考生求助電話就變多，一週約有10來通多是為考不好、讀不完，甚至父母比考生還焦慮及考試緊張如何應對而來。

陳柏翰說，距離考試不到10天，考生與家長這時候最重要的是要「穩定軍心」，以平常心面對，看似抽象，實際上就是考生不應太過勉強自己。

他說，在最後這段時間，考生應避免找難度高的題目來自我挑戰，或本來就不會或不擅長的概念或單元，不必在最後衝刺階段要求自己一定要弄懂。

陳柏翰說，這些對考生難度極高的部份可能之前學習過程已反覆練習均未必有成效，不太可能最後1週突然任督二脈打通，立即融合貫通，與其硬練讓自己愈讀愈慌、愈害怕，不如「留在同溫層」，穩健複習自己能把握、擅長的部份，強化信心，以免兩頭落空。

此外，有考生反應擔心上考場後腦中變一片空白，陳柏翰建議考生若發現自己很緊張，可做腹式深呼吸，吸氣時感覺讓氣吸往腹部，不是只停在胸腔，再緩緩吐氣，有助體內氧氣增加，讓血液循環更好，助腦袋清楚助放鬆。

他建議，考試時各科間會有休息時間，考生即使不複習，也不要跟同學顧著聊天或討論上一節的答案，均可能讓自己心情混亂，下節考試反而不能專心。

至於家長則要避免做太多，不要問「讀完了嗎」、「不要熬夜」，不必刻意多關心考生，照平時的互動即可，以免考生感受另類壓力，讓親子關係變緊張。

陳柏翰強調，距考試不到10天，考生現在該做的是調整好作息時間，以考試當天的時間調整作息及複習功課的進度，飲食不要太重口味，穩紮穩打面對升學仗。

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