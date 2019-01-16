竹北興隆國小將蓋實體圍牆 雙重守護學生安全

2019-01-16 15:53

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市興隆國小僅以綠籬與外界區隔，為提升校園安全，校方已先施設電子圍籬，在民意代表爭取下，再獲教育部補助近1000萬元，將在綠籬後方興建實體圍牆，目前辦理規劃設計作業中，希望108學年開學前完工，未來學生安全將有雙重保護。

2016年3月小燈泡事件發生後，校園安全議題備受矚目。興隆國小面積約3.3公頃，含附幼有1900多名學生，但校園沒有實體圍牆，許多家長憂心綠籬不夠安全，紛紛向立委林為洲、縣議員邱靖雅等民代陳情，經林邀集，教育部國教署與縣府教育處共同現勘，同年並在中央補助下先完成電子圍籬的設置。

教育處表示，教育部核定1090萬元，含地方配合款約15%，協助興隆國小改善及充實教學環境設備-穿透式藝術綠籬建置工程，未來完工後，可望兼具校園安全與整體景觀。

興隆國小校長徐發斌表示，目前電子圍籬架設在綠籬間，容易受到植物生長等因素影響，無端發出感應。校方初步設計，在不改變現有綠籬景觀下，在綠籬後方，建置穿透式不銹鋼搭配彩虹顏色的柱牆，全長約五百多公尺。

徐發斌說，預計本月底前將預算書送縣府審查，2月底、3月初辦理招標，如發包作業順利，5月開工，將先從公園及操場旁圍牆做起，再利用暑假施作校舍附近圍牆，希望在108學年9月開學前竣工，以期降低對學生的影響。

實體圍牆完成後，電子圍籬將改置實體圍牆上方，增加穩固性，更提供學生雙重的守護。

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