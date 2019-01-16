YouTube公布新政策 禁PO惡作劇、危險挑戰影片

2019-01-16 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕現代人手一支智慧型手機，在閒暇時看段影片已成為不少人打發時間的樂趣，部分拍攝者為搏點閱，常製作爭議性或具危險性的影片，賺進廣告收益之餘卻也造成群眾模仿等社會危機。YouTube近日公布新禁令，具危險性的挑戰或傷害身心的惡作劇影片，未來將不被允許發布在該平台上。

根據英國廣播公司（BBC）報導，去年上映的末日驚悚片「蒙上你的眼」（Bird Box）在網路走紅，有人模仿該劇發起「蒙眼挑戰」（Bird Box Challenge），吸引為數眾多的網友響應，其中不乏知名YouTuber。他們挑戰的主題變本加厲，從最初的蒙眼運動、蒙眼日常生活，一直到蒙眼開車、蒙眼跳水等，其中的危險性直線上升，輿論壓力也隨之飆高，讓身為影音平台的YouTube公司無法視而不見。

YouTube宣布，前述這類危險挑戰及具傷害性的惡作劇影片已違反社群守則，未來不允許用戶在YouTube平台上傳具有致命風險的挑戰影片，若是可能立即致傷或肢體傷殘的危險挑戰，也同樣在禁令之列。

YouTube補充，有些YouTuber對兒童進行惡作劇的影片，也已違反該公司社群守則，未來將視情節嚴重程度進行移除、封鎖等處置。文章強調，該禁令不僅針對肉體上的傷害，部分可能對兒童心靈造成終身創傷的影片，也在禁令範圍之內。

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