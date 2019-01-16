神岡馬拉松3月24日開跑！同濟會邀民眾參加

2019-01-16 15:43

〔記者歐素美／台中報導〕神岡馬拉松將於3月24日開跑！神豐國際同濟會今天召開記者會，呼籲民眾踴躍報名參加，並捐出晶片押金100元，作為信望愛智能發展中心身心障礙學員專業訓練基金；信望愛智能發展中心董事長倪洪珊表示，信望愛智能發展中心目前照顧200多位身心障礙學員，每年經費約需8千萬元，受經濟影響，去年募款不如預期，經費缺口高達800萬元，是往年的兩倍。

神岡馬拉松「為愛起跑」，今年邁入第4年，將於3月24日上午6點在神岡國小起跑！活動分成42Ｋ、22K、10Ｋ及5.6Ｋ四組，途經潭雅神綠園道、中科及台中都會公園，跑者可享受在潭雅神綠園道林蔭中慢跑的快意，並飽覽沿途風光美景。

神豐國際同濟會會長陳雲鵬表示，今年舉辦神岡馬的結餘款將全部捐助信望愛智能發展中心及神岡、豐原食物銀行，目標是4000人，但目前僅2500人報名，呼籲民眾踴躍報名，跑步做公益，同時捐出參賽晶片100元押金，作為信望愛智能發展中心學員接受專業訓練課程的基金。

神豐國際同濟會為吸引民眾參賽，並精心設計象徵潭雅神綠園道及愛心堆疊的綠色跑衣、神岡馬涼巾，就算參加6.5Ｋ活樂組也比照正式賽程提供晶片，完賽可獲贈盥洗包好禮，神岡馬「回娘家」還贈精美鞋墊，並以心型設計獎牌，兩個獎牌合在一起就是愛心，就是希望民眾呼朋引伴一起參加。

信望愛智能發展中心董事長倪洪珊表示，獲知神豐國際同濟會將透過舉辦神岡馬幫助信望愛，真的很感動，因為信望愛智能發展中心目前照顧200多位身心障礙學員，每年經費約需8千萬元，但受經濟影響，去年募款不如預期，經費缺口高達800萬元，是往年的兩倍，希望透過活動的挹注，彌補經費缺口。

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