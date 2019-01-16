遊日不怕消費爭議 觀光客熱線上線

2019-01-16 15:42

〔記者陳宜加／台北報導〕日本是最多國人出國旅遊首選，根據統計，去年1至11月，台灣旅客前往日本人數達448萬餘人次。消保處今天表示，正值旅遊旺季，前往日本旅遊的國人若遇消費爭議，可以直接撥打日本國民生活中心設置的「訪日觀光客消費者熱線」。

消保處表示，日本國民生活中心（National Consumer Affairs Center of Japan, NCAC）是日本負責消費爭議諮詢處理業務的機構，功能近似我國各縣市政府設置的消費者服務中心。NCAC為協助世界各國赴日觀光客處理消費問題，特別設立「訪日觀光客消費者熱線」。

「訪日觀光客消費者熱線」已於去年12月起提供服務，觀光客可使用英文、中文、韓文、泰文、越南文和日文等6種語言與服務員交談。日本當地電話號碼為:03-5449-0906，撥打熱線須支付通話費，服務時間為平日10至16時，週六、日與國定假日不提供服務。

消保處指出，依NCAC提供資訊，旅日遊客若與當地商店、餐廳、交通或住宿業者等發生消費糾紛，例如餐廳要求支付高額費用、租車時被要求支付高額修理費或飯店的房型和預訂不同，都可向NCAC服務員諮詢。

不過，熱線不接受觀光資訊、物品遺失、發生事故、生病受傷等與消費糾紛無關事項的諮詢。

消保處提醒，除了「訪日觀光客消費者熱線」提供直接處理跨境消費爭議管道外，跨境消費爭議屬私權紛爭，不少國家的政府機關原則上並不介入個別爭議的協調處理，出國萬一發生跨境消費糾紛，可上消保會網站參考「國人涉及跨境消費爭議之處理機制及管道」，了解相關救濟管道資訊，維護自身權益。

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