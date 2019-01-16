戰爭版的通靈少女！施易呈勇奪奇幻文學首獎。

2019-01-16 15:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕戰爭版的通靈少女！彰化高中數理資優班學生施易呈，以日治時代為背景，透過筆下通靈少女在日本神道教與媽祖之間的擺盪，思考自我認同的矛盾，勇奪奇幻文學首獎。

宏碁集團創辦人施振榮補助辦理的第十屆「全國高中職奇幻文學獎」比賽，成績揭曉，首獎為彰化高中施易呈、貳獎屏東高中鄭楷錞、參獎台中曉明女中詹圓圓、佳作台中曉明女中曾子嘉、佳作新竹自學吳玟錡。

施易呈從小學到高中都是就讀資優班，平常就喜歡閱讀與創作，在課業壓力下仍堅持參賽，只好利用讀完書之後熬夜寫作，完成得獎作品「紅符」，除了以最熟悉的媽祖信仰入題，並融入在日治時期台灣人的國族認同，尋找台灣人的自我定位。

拿下首獎的施易呈，就讀數理資優班，但在校就是文藝青年，更是學校圖書館的常客，國文教師曾馨霈表示，施易呈得獎作品點出國族認同、自我認同的矛盾，在奇幻文學當中，帶出更深刻的省思。

這是全國唯一的高中奇幻文學獎，字數限制15000字以內，必須以台灣人物、神話、傳說、歷史事件等，選擇其一為奇幻創作的對象或題材，今年首獎獎金提高到10萬元，也是彰中承辦10年以來，首獎落在彰化高中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/