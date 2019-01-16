虎尾農會逾放比剩0.03％ 雲林縣第一名

2019-01-16 15:42

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾農會逾放比只剩0.03％，雲林縣第一名，成農會模範生，加上雜糧推廣成效良好，生產履歷落花生田從30公頃提升到120公頃且穩住台灣花生產地價格，農會今天設宴款待契作農民感謝大家。

農糧署中區分署長王安石專程到場，以全台灣每4粒花生就有3粒來自雲林，虎尾農會更是主要生產履歷的生產供應單位之一，推動各項農政業務不餘遺力，值得肯定，也代表感謝農民一年來的辛苦。

為改善農漁會整體信用部經營體質，農委會成立農金局掌握信用部營運，強化監理工作，維護農業金融，各農會逾放比率明顯降低，雲林縣各農會逾放比平均從2017年的0.52％到2018年已降為0.44％，第一名的虎尾農會更降至0.03％，讓人刮目相看。

雲林縣各鄉鎮市農會低逾放比前三名分別是虎尾0.03％、古坑0.06％、二崙和北港同為0.11％；信用部營運績效前三名則分別是斗南、斗六、虎尾。

虎尾農會總幹事黃鈺惠強調，她上任不到2年勵精圖治，人事改革，尤其整理廢棄及閒置空間後再出租，加強催收欠款，提升總體營運，讓虎尾農會各項業務評比名列前茅。

黃鈺惠表示，虎尾農會獲ISO22000國際食品安全衛生管理、TGAP花生產銷履歷加工驗證標章雙認證，再推出農民直銷站，從裡到外徹底翻轉，讓員工薪點從曾經最差時的390元調漲到目前600元，農會員工薪水收入增加，為農民服務品質提升，生產安全健康的農產品，創造農會與農民及消費者三贏。

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