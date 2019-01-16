農委會：114場廚餘養豬場未申請轉型 立即稽查開罰

2019-01-16 15:38

〔記者簡惠茹／台北報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第5次會議，轉型飼料或離牧輔導期結束，農委會表示，針對未申請寬限期的縣市且縣內養豬場沒有申請轉型的5個縣市，立即全面稽查開罰，轉型飼料和離牧補助都提前到1月31日截止。

農委會副主委金城會後記者會中表示，目前調查，轉用飼料的再增加220場，累積已達459場，另外還有114場未申請轉用飼料餵養，有意願離牧的共68場，接下來會強力處理，沒有申請檢核和沒有通過檢核的，會盡快讓他們轉用飼料或退場。

農委會畜牧處長謝耀清表示，直到昨天輔導期結束，農委會接獲公文申請的縣市共6個，包含桃園市、屏東縣、台中市、新竹縣和苗栗縣，這些縣市共1076場廚餘養豬場，針對申請再利用檢核寬限的廚餘養豬場，在過渡期間會請地方環保單位逐戶每天稽查並監督廚餘蒸煮，以阻絕疾病傳播可能風險，

謝耀清說明，輔導期結束後，目前共有114場廚餘養豬場沒有申請轉型飼料或離牧，分布在台北市、彰化縣、南投縣、台東縣和屏東縣，前4個縣市政府也沒有申請延期檢核，屏東縣雖然有申請，但是縣內經過調查，有6家沒有申請轉型，所以都是即刻依照廢棄物清理法落實查緝並開罰。

謝耀清說，轉型飼料差額補貼申請期限縮短2個月，從3月31日改成1月31日，農委會指出，為了提升防疫效能和加速推動廚餘養豬轉型，因此縮短飼料補貼期限，希望有需要的養豬農都能盡早申請。

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