中市龍泉國小春聯及二手物義賣 所得全數捐出

2019-01-16 15:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕歲末年初，龍井區龍泉國小今天在學校舉行跳蚤市場及春聯的義賣，同時，安排學生變身為街頭藝人，進行表演，請家長、老師、志工們打賞，一整天下來，義賣共得7千元及打賞、班級捐款為1萬1千5百元，都全部捐出。

為了讓孩子惜物愛物，龍泉國小每一年都會舉行跳蚤市場義賣，讓學生將家中可用、未用之物捐出，再進行義賣，讓學生同時學到環保及照顧弱勢。

龍泉國小今天在學校舉行跳蚤市場義賣，由於上午下雨，因此學校把所有義賣攤位改在走廊進行，讓一樓走廊擠滿人潮，小朋友將家中的玩偶、文具、玩具、課外讀物等捐出，共有2、30攤，小朋友把自己的物品捐去，再擠在自己喜歡的攤位前，挑選自己所愛的物品，現場熱鬧有趣。

此外，龍泉國小設有書法社，在學校用心栽培下，雖然是小學生，但小朋友卻寫出一手好字，其中6年級的徐子媛還得過全國國小組書法比賽第二名，今天學校安排12位小朋友擺攤進行書寫春聯義賣，很多家長看到小朋友的字寫得如此漂亮，都忍不住掏腰包買下。

此外，今年學校首次安排小朋友變身為街頭藝人，在學校的固定點進行表演，由老師家長們來自由打賞，讓小朋友同時展現才藝，又同時幫助到弱勢。

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