苗市即起提供大型家具清運 春節3天提供定點收集垃圾

2019-01-16 15:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節將屆，家戶展開除舊佈新，苗栗市公所即日起到2月2日加強辦理大型家具清運，有需求者可與公所聯繫；另，苗栗市於大年初一到初四（2月5日到8日）暫停垃圾清運，但初二到初四（2月6日到8日），有8個定點於每天1個時段收集，請民眾配合。電話：037-331910。

市公所表示，定點收集垃圾時間為，四維街與復興路口上午6點40分到45分；新東街與復興路口上午6點50分到7點；苗栗地方法院前上午7點10分到50分。

玉清路縣府國宅前上午6點50分到7點；中華路北苗市場前上午7點10分到50分；源林街源林大樓上午7點55分到8點5分。

英才路縣府文化觀光局前上午7點到25分；縣府路城市規劃館前上午7點30分到50分；民族路巨蛋體育館前7點55分到8點20分；西山聖廟橫車路口上午8點30分到9點。

市公所表示，除夕（2月4日）上午9點，加班清運垃圾，初一到初四暫停，初五上午9點開始收運，2月11日恢復正常夜間收運垃圾。公所並請民眾於垃圾車到達後自行提丟上車，物放在地上污染環境。

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