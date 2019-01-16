活化閒置溫室 台地邊緣小校辦溫馨「祖孫學堂」

2019-01-16 15:13

〔記者陳心瑜／新北報導〕林口區嘉寶國小去年獲前瞻「建構長照衛福據點計畫」補助，將校內荒廢多年的溫室打造為祖孫學堂，讓原本堆滿雜物的倉庫，搖身一變成為學童和長者互動的溫馨空間，最近試營運舉辦炊粿課程，讓長者教導嘉寶國小炊粿，並教導年節禮俗。

嘉寶國小地處林口台地邊緣，全校僅100多名師生，校長王怡嫻、嘉寶里長黃建邦、嘉瑞社區發展協會理事長賴美秀，將閒置的溫室打造為社區銀髮族據點，空間約50坪，施作地坪、廁所和無障礙斜坡，友善高齡族群。

林口區長朱思戎說，全案去年四月獲前瞻補助50多萬、新北社會局補助10多萬元，打造會議室、廚房等空間。

黃建邦表示，學校閒置空間活化後，會舉辦祖孫共學學堂及銀髮共餐活動，照顧社區的老老小小。

朱思戎說，嘉瑞社區（林口嘉寶里、瑞平里）因為幅員廣大、人口分散，嘉寶國小位處中心，成為社區內民眾集會的重要場所，感謝學校將閒置空間交由社區和里辦公處活化，讓社區多了一個交流情感樂齡學習的空間。

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