換節能家電享2千元補助？ 苗縣府接獲電洽頻頻

2019-01-16 14:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕日前有媒體報導民眾汰舊換新節能家電可領2000元補助，經濟部發出澄清稿指出，報導的補助項目與金額等內容，純屬媒體臆測，但苗栗縣政府仍接獲不少洽詢電話；苗栗縣政府工商發展處今天表示，該計畫因地制宜，已研擬補助辦法，近期送審，待核定後，將正式公告。

工商發展處指出，日前有媒體報導「今年決定擴大家電補助品項與範圍，凡住戶「汰舊換新」具節能的冷氣機、電冰箱、洗衣機、電視等家電，將享有每台2000元補助。」一事，經濟部已於1月12日澄清說明，但縣府仍持續接獲民眾詢問電話。

工商發展處說明，為鼓勵汰換老舊耗能設備，經濟部於2018年起推動「縣市共推住商節電行動」方案，其中藉由地方政府補助汰換老舊空調及照明低效率設備原以服務業為主，為加速達成方案執行效益，並進一步擴大內需、刺激消費。

工商發展處表示，經濟部因應縣市反映意見，於去年底修正作業要點規定，擴大補助對象至住宅屬「縣市共推住商節電行動」計畫因地制宜，縣市採行何種補助方式，經濟部原則尊重各縣市規劃。但各縣市提案計畫書尚未提出，目前縣市辦理方式，如汰換補助品項、標準、額度及辦理期程並未確定。

工商發展處說，為有效提升全縣電力使用效率，鼓勵鄉親汰換家中老舊耗能家電，購買節能產品，目前已積極研擬補助辦法，預計近期提送相關計畫予經濟部能源局，待補助內容核定後，將正式公告，屆時歡迎鄉親踴躍申請。

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