總統府春聯、紅包袋 行政院中部聯合服務中心即日起發送

2019-01-16 14:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過半個月就是春節，總統府豬年的春聯及紅包袋即日起在行政院中部聯合服務中心發送，民眾只要在上班時間索取即可，而且不再限定1份，但也不能索取過多。

今年總統府的春聯相當簡單，賀詞是「恭賀新禧」4字，是非常普遍的祝詞，讓民眾不用一再猜測，而紅包袋正面是以小豬圖案搭配「福」字，合起來就是「豬福」的意思 ，諧音代表「祝福」。

去年總統府的春聯賀詞為「自自冉冉、歡喜新春」，意外引發討論，今年總統府改用簡單普遍化的賀詞為「恭賀新禧」，讓春聯回歸春節的喜氣。

由於今年春節為豬年，因此總統府的紅包袋正面是一隻肥肥的小豬及一個福字，線條簡單卻可愛到不行，背面就是總統府的外型及印有蔡英文及陳建仁同賀的文字。

行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖表示，即日起民眾可在上班時間到中心索取，過去限定一人一份，但是有民眾反映，是受親朋好友委託，若規定只取1份太不近人情，因此今年不限定1份，但也不宜索取過多，因為中心分配的數額為春聯及紅包袋各1萬3千份，數額有限，因此請民眾酌量索取，讓更多人都可領取到。

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