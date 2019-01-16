高雄春藝出重拳《E.T.外星人》、《新天堂樂園》全版電影音樂會率先起跑

2019-01-16 14:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕每年開春最受高雄人期待的藝文盛事「高雄春天藝術節草地音樂會」，將推出《E.T.外星人》與《新天堂樂園》兩檔全版電影音樂會，要透過磅礡影音喚起大家對夢想追尋的心靈悸動。

高市文化局指出，2009年起，高雄舉辦了第一場號稱沒有椅子的音樂會，在春夜微風星光燦爛的高美館草坡上，民眾們吃著輕食、喝著紅酒，用最輕鬆的方式體驗交響樂；10年來24檔43場次精彩演出，至少24萬人次曾經一起在高美館的星空下、草坡上闔家感動與歡欣鼓舞過。

在觀眾掌聲與期許下，高雄春藝今年接續重磅推出3月9、10日《E.T.外星人》與3月16、17日《新天堂樂園》兩檔共四場全版電影音樂會，其中《E.T.外星人》由楊智欽指揮，另一場草地音樂會《新天堂樂園》則是由美籍的迪亞哥提貝里歐（Thiago Tiberio）指揮。

《E.T.外星人》1982年由大導演史蒂芬史匹柏執導、約翰威廉斯配樂曾獲奧斯卡4項大獎，包括「原創配樂」、「音效」、「音效剪輯」和「視覺效果」，在全球影史留下燦爛輝煌的一頁；另一部榮獲奧斯卡與金球獎最佳外語片、坎城影展評審團大獎的《新天堂樂園》，由義大利國寶級導演朱賽貝托納多雷執導，獲奧斯卡終身成就獎的作曲家顏尼歐莫利克奈配樂，在電影史上的「神聖」地位不言而喻，多年來一直是影迷們心中的最愛，其不朽經典地位從未隨著時光流逝而退位。

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