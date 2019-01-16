6部X光機備戰桃園機場 執行百分百手提行李檢查

2019-01-16 14:17

〔記者簡惠茹／台北報導〕桃園機場盤點出6部X光機準備支援，農委會副主委黃金城在今天舉行的非洲豬瘟中央災害應變中心會後表示，將可以完全取代人力，進行百分之百手提行李入境檢查。

非洲豬瘟中央災害應變中心第五次會議今天上午在農委會防檢局舉行，由農委會副主委黃金城主持，他在會後記者會中指出，今天討論廚餘養豬輔導轉型進度，以及過年期間桃園手提行李百分之百檢查措施。

黃金城表示，目前桃園機場航警已經開始使用人力在出機口逐件檢查手提行李，經過盤點後，有6架X光機可以機動支援桃機，減緩人力需求，今天下午主委陳吉仲就會到機場了結檢查流程，應該會將X光機架設在檢查體溫的前方處，集中架設，針對從3年內有非洲豬瘟疫情的疫區國家來台旅客進行手提行李入境檢查，相信可以完全取代人力。

防檢局副局長杜文珍補充說明，目前松山和高雄小港機場由於航班數較少，已經開始以人力搭配X光機進行百分之百手提行李入境檢查，今年會再補齊3隻防疫犬。

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