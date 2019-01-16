大甲區農會推行食農教育 深耕德化國小

2019-01-16 14:13

〔記者歐素美／台中報導〕大甲區農會將農業向下紮根，特別協助位於芋頭栽種專區的德化國小，在校園內開闢100坪的食農教育田區，15日並舉辦「食農紮根、幸福芋田」活動，邀請產銷班班長紀文雄指導德化國小及彰化縣廣興國小學童，一起種植旱芋，學童將一株株芋頭種進事先耕好的「畦」中，當起小小芋農，十分開心，笑說，「下次還要來種」。

德化國小就位在大甲的芋頭栽種專區內，大甲區農會推廣食農教育，協助校方在校園內開闢約100坪的食農教育田區，15日並舉辦「食農紮根、幸福芋田」種植芋頭活動，德化國小並透過「特色遊學計畫」，邀請彰化縣廣興國小學童一起來種芋頭。

活動開始，先由英文繪本故事老師徐珮嘉，以生動活潑的方式分享種子到處流浪的故事，產銷班班長紀文雄隨後登場，教導學童將芋苗種到田裡。

紀文雄說，芋頭的種植方式分成水芋及旱芋兩種，旱芋的種法是先將農田翻耕後作畦，再將芋頭交錯種植在畦中，讓芋頭有足夠的生長空間。

學生聆聽完講解後，紛紛拿起圓鍬在土裡挖出一個洞，再將芋苗種入埋好，小朋友第一次種植芋頭，覺得新鮮又有趣，但首次上工，難免種得歪歪倒倒，或深或淺，分寸不好拿捏，但學童還是開心表示，「下次有機會還要再來種」。

大甲區農會總幹事黃瑞祥表示，農業教育向下紮根，一直是農會的重要工作之一，學校將芋頭這項農作物融入敎學之中，並藉由親手種植讓孩子認識在地的產業，體會父母親平時農作的辛勞，從小學習相關的農作知識，盼日後有更多年輕人加入耕作的行列，為農業注入新血。

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