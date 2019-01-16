飯店餐廳名攤拚年菜商機 平價、高檔各有選擇

2019-01-16 14:14

〔記者張菁雅／台中報導〕春節將至，越來越多民眾圍爐選擇外帶年菜，飯店、餐廳、市場名攤都搶外帶年菜商機，台中市第五市場丸東商號推出「百元年菜」，鼎王麻辣鍋將經典麻辣鍋底及熱門菜色包裝成宅配套餐，金典酒店、永豐棧酒店因應小家庭需要，提供6人份、4人份年菜。

丸東商號連續7年推出百元年菜，每年均造成搶購。其中，芋頭排骨酥、頭路菜、紅燒獅子頭、魚皮白菜滷、紅燒肉、花枝排、綜合魚丸、綜合甜不辣等8道菜，每道均100元，佛跳牆只賣250元，最貴的是藥膳醉豬蹄，也只賣300元，10道菜共1350元，將自19日開賣。今年還推出兩道單點料理，麻油米糕及糖醋排骨，售價分別為100元及150元。

丸東商號老闆李西東說，由於手工製作，數量有限，不提供預購、宅配，民眾必須到現場購買。

另外，不讓大賣場的火鍋料理包專美於前，鼎王麻辣鍋將經典麻辣鍋底及熱門菜色包裝成宅配套餐，有4人、6人、8人及10人份可選擇。

台中金典酒店的「諸運亨通年菜組」，也有4人、6人及10人份，提供消費不同選擇，除了整組年菜，還有閩式佛跳牆、港味聚寶盆菜等單品料理。永豐棧酒店阿利海鮮推出限量80套6人份的「六六大順外帶團圓桌菜」，加贈特製外賣保溫袋；單點年菜每道價格則在360元至2600元間。

而隨著素食人口增加，寬心園餐廳推出素食年菜，包括「五彩慶有餘」、「紅藜荷葉飯」、「御膳佛跳牆」、「飄香三杯菇」及「富貴韓松寶」，其中，「五彩慶有餘」源自台灣早期知名酒家菜「五柳羹魚」，主廚採用生豆包、豆腐與腐皮手工製作的素魚取代鮮魚，再搭配色彩繽紛的季節蔬菜與五印醋燴煮，重現傳統味道。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/