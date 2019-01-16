母湯啦！這一大袋只要50元 衛生局人員看了心涼半截

2019-01-16 14:12

〔記者佟振國／南投報導〕最近中部地區檳榔進入產期，社團群組則是流傳1段影片，南投縣仁愛鄉武界部落居民開心買了1大袋檳榔，並大讚只要50元真的好便宜，畫面讓積極推動檳榔防治的衛生單位人員心涼了半截，再次呼籲檳榔子本身就是第一類致癌物，民眾還是不吃為妙。

影片中騎機車頭戴安全帽的男子，手持1個大型夾鏈袋，裡面裝滿了包葉檳榔，對著鏡頭大讚仁愛鄉武界部落的檳榔好便宜，1名女子接著問「1包多少？」男子則說1包50元，女子問「可以代購嗎？」男子笑著連說可以，甚至還可以網購，這段影片讓推動檳榔防治的衛生人員直呼「母湯啦！」

仁愛鄉衛生所表示，口腔癌已位居國人癌症發生前10名內，國際癌症研究中心（IARC）也發表公告，檳榔子本身即是第一類致癌物，亦即檳榔不加任何添加物，也會導致癌症發生，民眾千萬不可心存僥倖，對有嚼食檳榔習慣民眾應及早戒除，並定期至醫療院所進行口腔癌篩檢，平時也應留意自身口腔狀況、自我檢查，已被診斷出有口腔黏膜病變之患者，應積極配合醫師治療，也應定期追蹤，降低口腔癌癌變發生的機率。

檳榔業者表示，中部地區檳榔進入產期，目前價格尚稱平穩，依品質良莠，批發價每顆在0.8至3.6元之間，埔里包葉檳榔50元7顆，影片中1大袋只要50元，根本不敷成本，認為影片Kuso成份居多。

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