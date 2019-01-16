澎湖敬老平安禮金發放 由3000元調高至5000元

2019-01-16 13:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今年春節敬老平安禮金，由前縣長陳光復將原本3000元提高為5000元，今日正式發放；縣長賴峰偉前往澎湖仁醫侯武忠及馬公市中華路百歲人瑞戴家，頒發敬老平安禮金，年滿65歲以上長者將陸續發放。

前縣長陳光復原本在選前要提高敬老金，每年1萬元，但因被外界質疑政策買票緊急喊卡，雖然陳光復連任失利，由賴峰偉當選縣長，但此項社會福利政策已獲澎湖縣議會審核通過，重陽敬老年金由2000元提高至5000元、春節敬老平安禮金由3000元提高至5000元，總計16735人受惠。

今日縣長賴峰偉代表，前往仁醫侯武忠及百歲人瑞家中發放春節敬老平安禮金，侯武忠的父母侯榮泉、侯徐照滿都已80歲以上，侯武忠自資購買的2艘船，就是以父母之名命名，其中侯榮泉還是賴峰偉昔日初中數學老師，師生相見憶起當年學校生涯，讓賴開口就滔滔不絕，同時對於侯武忠紀念館進度，表示將加強管制。

隨後賴則轉往馬公市中華路百歲人瑞戴鳴山、82歲的妻子戴盧花家中致贈敬老金；賴峰偉強調將實現競選時政見，結合長期照顧管理中心、居家服務支援中心、老人日間照顧中心及社區內相關資源及里鄰系統，提供失能老人社區整體照顧服務、日間照顧、居家服務、送餐服務、社區照顧關懷據點、到宅沐浴車服務、生活輔具器具及居家環境改善、交通接送補助、家庭托顧等各類專業及互助型的照顧措施，以落實在地老化目標。

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