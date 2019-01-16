貪玩貓卡5公分窄縫 愛心屋主破牆救援

2019-01-16 14:08

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮一隻貪玩家貓「樂樂」，前晚離家四處遊蕩久不見蹤影，邱姓飼主心急如焚，直至昨早才在一處民宅旁的5公分窄縫內發現樂樂，但牠卡在縫中動彈不得，黃姓屋主得知後慨然同意破牆，一群人用電鑽、橄欖油合力將樂樂救出，所幸牠未受傷，屋主也不擬求償，讓這次救貓行動令人暖心。

飼主表示，一歲多的樂樂調皮貪玩，前天四處遊蕩不知去向，1日1夜未歸，令飼主全家人都焦急不已，不僅外出到處尋找，還在臉書各社團PO文請網友協尋，直到昨天上午才接獲好心住戶通知，稱一處民宅旁的牆縫卡著一隻貓，疑似就是樂樂。

飼主急忙趕到現場，但因牆縫僅約5公分寬，貓咪不明原因卡在裡頭，難以動彈，臉部都被擠壓到表情變形，令飼主十分心疼，雖試圖將牠拉出，但又怕樂樂受傷，眾人束手無策，只聽得貓咪不斷傳出呼救叫聲，令人心急。

黃姓屋主得知後，立即慨然答應破牆救貓，眾人先以電鑽破壞部分牆體，另有人在高處淋橄欖油增加潤滑度，避免牠受驚亂動受傷，經過1小時努力後，終於將牠救出，經清水清洗乾淨檢視，所幸樂樂僅受驚嚇未受傷，眾人也鬆一口氣。

屋主表示，雖然牆體被破壞有些心疼，但能順利救出貓咪也是功德一件，且破壞的面積小，也不打算求償，將自行修復，令飼主及愛貓人士大為感激。

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