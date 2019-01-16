白蟻啃成這樣還開花嗎 大家來為洋紅風鈴木集氣祝福

2019-01-16 14:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南區氣象中心前1棵超過10年樹齡的洋紅風鈴木，每年花期綻美顏惹人愛，如今遭白蟻侵害嚴重，幾乎整個樹幹遭攻占啃蝕，讓地方民眾憂心今年花期會不會盛開，恐將面臨枯亡危機，呼籲大家為這棵風鈴木集氣祝福！

位在南區氣象中心大門前方、公園路太平境教會對面，原本有3棵洋紅風鈴木，每年2月花期綻放繽紛，吸引追花族拍照。不過，靠近原台南測候所古蹟的2棵，疑因染上褐根菌病重，加上颱風侵襲而傾倒枯亡，因此重新栽植小樹尚未開花。

如今最後1棵遭白蟻侵害，整個樹幹外觀被啃食痕跡令人怵目驚心，讓愛花賞花民眾，憂心台南市區恐將少了一處美好賞花地點。南市文化局獲報後，今（16）日先協助派員進行白蟻清洗及噴藥防治，讓樹哥哥少掉一層束縛「喜笑清爽」！

南區氣象中心表示，已委請廠商檢視，展開白蟻防治搶救作業，目前初步研判還不致於危及生命，但是防治作業刻不容緩，以免蟻害波及公園路與圓環周邊其他洋紅風鈴木。

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