避開國道5號塞車 籲駕駛改走台9線「幸福公鹿」

2019-01-16 13:38

〔記者邱書昱／新北報導〕即將到來的9天春節連假，公路總局第一區養護工程處今天公布新北地區省道疏運措施，預估塞車「熱點」出現在烏來風景區、八里渡船頭、台64線板橋至中和路段、台64線五股二交流道至國道1號五股交流道高架路段，建議用路人盡量避開路段或行駛替代路線。

第一區養護工程處交控中心主任江堅銘表示，春節返鄉車潮預計分為二波，從2月1日中午起開始出現南向車流，預估集中於1日下午至4日上午；第二波預計自2月5日中午起至6日下午出現初二回娘家車潮；收假車潮則預估出現在2月9日下午至2月11日上午。

其中，新北地區的交通壅塞「熱點」，可能會出現在台2線台2乙線竹圍到淡水路段、台9甲線烏來風景區、台15線八里渡船頭路段、台64線板橋至中和路段、台64線五股二交流道至國道1號五股交流道高架路段等5個路段。

江堅銘指出，西濱快速公路也已通車，可通往濱海沿線永安漁港等相關觀光遊憩景點，並串接台66、68線快速公路系統，與國1、國3形成區域路網；紓解國5部分車流，台9線規劃為國道5號替代路線，公路總局於螢光黃底替代路線指引標誌上方，增設「幸福公鹿」牌面引導。

春節假期出國人數也會增加，江堅銘表示，用路人可以利用台61線作為台北往返桃園機場的替代道路。

公路總局提醒，相關道路行車資訊可以隨時收聽廣播，查詢最新路況也可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/